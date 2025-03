Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 24,24 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 24,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 24,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.602.407 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 17.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,849 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 19,84 EUR angegeben.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

