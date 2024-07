Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 15,02 EUR. Mit einem Wert von 15,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.480 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 39,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,547 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,06 EUR.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

