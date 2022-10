Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,85 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 7,85 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 7,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,00 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.096.811 Aktien.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 51,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,84 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 03.08.2022. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

