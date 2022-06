Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,56 EUR

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 8,34 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 8,34 EUR. Bei 8,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 361.652 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 12,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,01 EUR am 21.09.2021. Mit Abgaben von 66,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,65 EUR an.

Am 12.05.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.795,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.492,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Commerzbank AG