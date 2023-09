Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Commerzbank

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 9,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,92 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,77 EUR. Bei 9,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.723.262 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 29,79 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.795,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Commerzbank-, Allianz-Aktien und Co. tiefer: DZ Bank sieht Banken und Finanzdienstleister als Zinsgewinner

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank abgeworfen