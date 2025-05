Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 25,01 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 25,01 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 25,16 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,50 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.662.500 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,56 Prozent.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,846 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,34 EUR an.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 6,00 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Commerzbank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

