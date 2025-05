Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 24,53 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 24,57 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.732 Commerzbank-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 2,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 50,61 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,846 EUR belaufen. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 22,34 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent auf 6,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

