Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 24,40 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,40 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,28 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.051.658 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 101,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,34 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.05.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

