Commerzbank Sector Perform

08:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Commerzbank 19,76 EUR 0,45 EUR 2,33% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 19 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Bankhaus verfolge hinsichtlich des Umsatzwachstums und der operativen Hebel ambitionierte Ziele, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass die Anstrengungen längerfristige Vorteile bringen werden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 17:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 00:45 / EST

