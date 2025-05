Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Commerzbank

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Plus: Grünes Licht für UniCredits Ausbau der Commerzbank-Anteile

Aktien-Tipp Commerzbank-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktien von JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Große US-Banken hängen europäische Konkurrenz ab

Trotz anhaltender Zollbelastung: Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. besonders erholt

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag gefragt

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit Abschlägen

Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

💡 Kostenfreies Webinar: Livehandel von DAX, EUR und Co.

Optionshandel in der Praxis (mit Options4Winners)

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

LSE-Handel FTSE 100 sackt am Mittag ab

STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt am Mittag zurück

SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Mittwochmittag ab

Handel in Zürich: SLI am Mittag mit Abgaben

Anleger in Zürich halten sich zurück: Das macht der SMI aktuell

Goldman Sachs sieht Rückkehr an die Märkte: Hedgefonds decken sich mit Bankaktien ein

Heute im Fokus

Barrick Gold mit Gewinnsprung. Schaeffler schrumpft beim Umsatz. AUTO1 hat Ergebnisprognose nach starkem Q1 erhöht. Klöckner & Co peilt höheres Ergebnis im zweiten Quartal an. Goldpreis belastet: Entspannung im Zollkonflikt drückt Kurs. Jungheinrich will kräftig wachsen und profitabler werden. Fresenius-Quartalsergebnis überrascht positiv. AXA verzeichnet starkes Prämienwachstum im ersten Quartal.