Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,00 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,00 EUR an der Tafel. Bei 10,03 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.898 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 30,32 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

