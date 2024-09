Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Plus

Commerzbank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 15,09 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,09 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,29 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,95 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.464.212 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 16,03 EUR. Gewinne von 6,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,46 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 59,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,19 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

