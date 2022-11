Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,15 EUR

1,85% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 8,07 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.623.383 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,15 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,44 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.11.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Commerzbank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie steigt: Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden

Commerzbank-Aktie denoch im Plus: Landgericht erklärt Strafzinsen auf Spargelder für unwirksam

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com