Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag ohne große Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie um 26.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 7,78 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,85 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 7,78 EUR. Bei 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 232.563 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 18,22 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,01 EUR am 21.09.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,65 EUR an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.795,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Commerzbank am 03.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

