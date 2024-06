Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,22 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,22 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,26 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,12 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 569.160 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit Abgaben von 35,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,03 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

