Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 13,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 13,08 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,99 EUR nach. Bei 13,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 722.726 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,99 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,24 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,517 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,41 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX aktuell: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus