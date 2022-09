Commerzbank Aktie News: Commerzbank büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,80 EUR

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 7,81 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 7,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.310.960 Commerzbank-Aktien.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,72 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

