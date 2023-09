Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 9,61 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,61 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 9,50 EUR. Bei 9,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.377.299 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 6,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 27,52 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich

Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter