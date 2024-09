Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,3 Prozent auf 16,41 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,3 Prozent auf 16,41 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 16,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,41 EUR. Bisher wurden heute 9.100.473 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 16,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (9,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,517 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,19 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

