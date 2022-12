Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,95 EUR

0,68% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,05 EUR zu. Bei 9,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 243.541 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 73,96 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,97 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.422,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie steigt: Kapitalanforderungen für 2023 unverändert - Öffnung von Filialen an Samstagen denkbar

Millionenzuflüsse bei Ölfonds im Dezember: So könnte es für den Ölpreis weitergehen

Commerzbank-Aktie drehen ins Minus: Commerzbank-Filialabbau hätte langsamer vollzogen werden sollen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com