Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,24 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,24 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 585.952 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. 19,57 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 45,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,517 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,41 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2024 aus.

