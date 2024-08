Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,34 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 13,34 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.433.423 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,63 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (9,12 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 46,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,517 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,41 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 07.08.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. EUR – ein Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

