Commerzbank-Analyse: So bewertet Warburg Research die Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier unterzogen.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Geldhaus habe einen starken Ausblick auf 2025 und 2028 gegeben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In den kommenden Jahren seien hohe Ausschüttungen zu erwarten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:06 Uhr 2,0 Prozent auf 19,41 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 3,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 4.597.598 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 23,4 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 präsentieren.

