Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions knickt am Vormittag ein

Um 09:22 Uhr rutschte die Compleo Charging Solutions-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,8 Prozent auf 8,29 EUR ab. Die Compleo Charging Solutions-Aktie sank bis auf 8,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.160 Compleo Charging Solutions-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,20 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 79,88 Prozent Plus fehlen der Compleo Charging Solutions-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (0,83 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 898,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Compleo Charging Solutions-Aktie wird bei 90,00 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Compleo Charging Solutions am 04.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Compleo Charging Solutions-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.03.2024.

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com