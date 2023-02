Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions knickt am Mittag ein

Der Compleo Charging Solutions-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 13,6 Prozent auf 7,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Compleo Charging Solutions-Aktie ging bis auf 7,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.885 Compleo Charging Solutions-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 41,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,14 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR. Mit Abgaben von 836,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,00 EUR für die Compleo Charging Solutions-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Compleo Charging Solutions am 04.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.03.2024.

