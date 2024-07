Continental Aktie News: Continental am Montagmittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,86 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 52,86 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 54,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 52,86 EUR. Bei 53,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.876 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 48,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2024 Kursverluste bis auf 52,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,88 EUR.

Am 08.05.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,76 EUR im Jahr 2024 aus.

