Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 55,86 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 55,86 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 55,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.020 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,67 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,31 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

