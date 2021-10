Continental Aktie News: Continental mit roten Vorzeichen

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 92,46 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.044 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.607 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2021 erreicht. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,14 EUR ab.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 124,38 EUR je Continental-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,82 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

