Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 65,02 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 65,02 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,08 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.782 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 77,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 19,87 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 21,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,44 EUR.

Continental gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Continental am 06.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,20 EUR je Continental-Aktie.

