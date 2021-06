Continental-Aktie aktuell: Continental präsentiert sich stärker

Die Continental-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 127,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.602 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 127,32 EUR. Bei 124,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 670 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,70 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2020 bei 79,32 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,07 EUR für die Continental-Aktie aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,42 EUR je Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

