Continental Aktie News: Continental wird am Freitagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 54,74 EUR ab.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,3 Prozent auf 54,74 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,44 EUR nach. Bei 55,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.199 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 43,22 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 5,77 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,67 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,79 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2024 aus.

