Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagvormittag seitwärts

Die Aktie von Continental zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 61,04 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 61,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 61,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 60,98 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 61,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.403 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 51,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 18,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,67 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

