Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag stärker

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 63,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 63,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,82 EUR. Zuletzt wechselten 13.356 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 46,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 11,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,31 EUR an.

Continental ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.599,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 48,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.895,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.05.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

