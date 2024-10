Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 56,76 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 56,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 56,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.025 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,13 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,11 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

