Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 55,96 EUR zu.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 55,96 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 56,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 44.662 Stück.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. 40,10 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,78 EUR.

Continental veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,37 EUR im Jahr 2024 aus.

