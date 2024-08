Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Continental

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 53,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 51,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 671.351 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 46,05 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,67 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,79 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Continental-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 10 Jahren verloren