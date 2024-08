Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 53,78 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 53,78 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 54,62 EUR. Bei 53,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 159.961 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 31,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,28 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,70 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental will Automotive-Sparte an die Börse bringen - Conti-Aktie mit deutlichen Verlusten

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie

Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse