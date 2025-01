Continental Aktie News: Continental fällt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 65,52 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 65,52 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 64,76 EUR. Mit einem Wert von 65,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 166.183 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 15,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,13 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 77,44 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,20 EUR je Continental-Aktie.

