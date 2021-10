Continental Aktie News: Continental präsentiert sich fester

Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 92,23 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.152 Punkten liegt. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,25 EUR an. Bei 91,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.648 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2021 bei 118,65 EUR. Bei einem Wert von 79,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2020).

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,77 EUR für die Continental-Aktie. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 9,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

