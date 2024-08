Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 59,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,0 Prozent auf 59,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 60,00 EUR. Bei 58,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 102.133 Continental-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,30 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 51,48 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,17 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,22 EUR an.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

