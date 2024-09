Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 59,16 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 59,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 59,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.178 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,52 Prozent. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 12,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,07 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

