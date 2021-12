Continental Aktie News: Continental wird ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 94,69 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.698 Punkten steht. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 95,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.489 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 89,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 112,25 EUR. Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,60 EUR je Aktie.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

