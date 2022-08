Continental Aktie News: Continental am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,24 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 67,48 EUR. Bisher wurden heute 7.384 Continental-Aktien gehandelt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 39,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 18,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,69 EUR.

Am 09.08.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,02 Prozent auf 9.410,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.907,90 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,66 EUR je Continental-Aktie.

