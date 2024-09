Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 51,34 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 51,34 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,22 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.028 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 52,71 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 0,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,78 EUR aus.

Am 07.08.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,06 Prozent zurück. Hier wurden 10,00 Mrd. EUR gegenüber 10,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,27 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein