Continental Aktie News: Continental am Vormittag tiefer

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 47,47 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 46,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.597 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,96 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Gewinne von 57,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,85 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9.444,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,68 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

