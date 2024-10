Continental Aktie News: Continental am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 59,18 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,18 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 58,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.516 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 24,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,79 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 76,89 EUR.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,17 EUR fest.

