Continental Aktie News: Continental am Nachmittag fester

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 61,64 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 62,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 354.632 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 44,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,08 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,05 EUR gegenüber 1,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.395,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 4,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

