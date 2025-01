Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 63,90 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 63,90 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,72 EUR nach. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 25.959 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Mit Abgaben von 20,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,44 EUR je Continental-Aktie an.

Continental veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,20 EUR je Aktie belaufen.



