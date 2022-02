Continental Aktie News: Continental auf rotem Terrain

Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 85,70 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 14.891 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 85,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 204.167 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2021 markierte das Papier bei 118,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,36 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 106,25 EUR. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 11,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

