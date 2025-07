Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 77,46 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 77,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 77,32 EUR. Bei 77,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 33.276 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 34,13 Prozent wieder erreichen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,78 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,13 EUR je Aktie.

